192 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Proben für Corona-Tests werden untersucht. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist von Mittwoch auf Donnerstag um 192 gestiegen. Das teilte die Landesregierung am Donnerstagabend mit. Am Vortag waren es 247 Neuinfektionen, davor 252. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich nicht. 213 Corona-Infizierte sind in Schleswig-Holstein seit Beginn der Pandemie gestorben. Wie die Landesregierung weiter mitteilte, haben sich seit Beginn der Pandemie 10 903 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandelt wurden den Angaben zufolge 119 Covid-19-Patienten. Am Mittwoch waren es 113, am Dienstag 116, am Montag 126.

Für Schleswig-Holstein gemeldete Corona-Fälle

RKI