Butjadingen (dpa/lni) –

Eine junge Frau hat in Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) am Samstag die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist tödlich verunglückt. Nach Auskunft der Polizei schleuderte der Wagen in den Straßengraben, Ersthelfer holten die 19 Jahre alten Fahrerin aus dem Fahrzeug. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde sie reanimiert. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen.