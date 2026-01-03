19-Jähriger zwingt Autos auf glatter Straße zum Bremsen

Mehrere Strafverfahren wurden gegen einen 19-Jährigen eröffnet, der in Aurich den Verkehr gefährdet hat. (Symbolbild) Oliver Dietze/dpa

Aurich (dpa/lni) –

Ein junger Mann hat in Aurich auf winterglatter Straße mehrere Autofahrer zu Brems- und Ausweichmanövern genötigt. Der 19-Jährige sei am Freitagabend absichtlich mehrere Hundert Meter über eine stark frequentierte Bundesstraße gelaufen, teilte die Polizei mit. Er sei nach einer abrupten Bewegung schließlich von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden.

Als er im Rettungswagen behandelt wurde, habe er die ihn versorgenden Einsatzkräfte angegriffen, hieß es weiter. Um weitere Straftaten zu verhindern, sei der 19-Jährige zunächst in Polizeigewahrsam genommen worden. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.