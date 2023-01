19-Jähriger tödlich von Zug erfasst: Kein Fremdverschulden

Oldenburg (dpa/lni) –

Ein 19-Jähriger ist nach einer Polizeikontrolle in Oldenburg am frühen Samstagmorgen von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Alles deutet auf einen Unfall hin, sagte ein Sprecher der Polizei in Delmenhorst am Sonntagmorgen. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden, hieß es weiter.

Der 19-Jährige war am frühen Samstagmorgen von Polizisten in Oldenburg kontrolliert worden, weil er alkoholisiert auf einem E-Scooter unterwegs war. Die Beamten stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,34 Promille fest, nahmen ihn für eine Blutprobe mit auf eine Wache und entließen ihn danach wieder. Etwa eineinhalb Stunden später wurde der junge Mann in der Nähe eines Bahnüberganges von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Er soll zu Fuß auf einem Gehweg entlang der Bahnschienen unterwegs gewesen sein. Zu den genauen Umständen des Vorfalls werde nun weiter ermittelt.