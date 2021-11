Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Dannewerk (dpa/lno) – Ein 19-Jähriger ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Dannewerk (Kreis Schleswig-Flensburg) ums Leben gekommen. Laut Angaben der Polizei kam der Wagen, in dem der junge Mann mitfuhr, von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Drei weitere Menschen seien leicht verletzt worden. Genaueres zur Ursache werde durch einen Sachverständigen geklärt.

