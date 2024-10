19-Jähriger stirbt bei Auffahrunfall auf A7

Seesen (dpa/lni) –

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und zwei Lastern auf der A7 bei Seesen im Landkreis Goslar ist ein junger Mann gestorben. Nach ersten Erkenntnissen sei der 19-Jährige mit seinem Wagen mit hoher Geschwindigkeit auf einen Lkw aufgefahren, der gerade einen anderen Laster überholen wollte, teilte die Polizei mit. Das Auto des Mannes verkeilte sich demnach zunächst unter dem Anhänger des Lkw und prallte anschließend gegen den anderen Laster.

Der Autofahrer starb in der Nacht auf Samstag noch an der Unfallstelle. Vor Ort waren nach Angaben der Polizei rund 50 Einsatzkräfte. Ein weiterer Laster wurde durch Trümmerteile am Tank beschädigt und verlor Diesel. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Kassel für die Aufräumarbeiten für rund acht Stunden voll gesperrt.