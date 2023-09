19-Jähriger: Onkel mit Messer lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 19-Jähriger soll am Montagabend in Hamburg-Billstedt mehrfach mit einem Messer auf seinen Onkel eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ist es aus noch ungeklärter Ursache zunächst in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen mutmaßlich fünf Männern gekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nachdem sich der Streit vor das Mehrfamilienhaus verlagert hatte, griff der Heranwachsende seinen 25 Jahre alten Onkel den Angaben zufolge mit dem Messer an und fügte ihm die lebensgefährlichen Verletzungen am Oberkörper zu.

Zeugen alarmierten die Polizei, die den 19-Jährigen in der Nähe festnehmen konnten. Es wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Der Tatverdächtige sollte noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.