19-Jähriger nach Wohnungsbrand festgenommen

Husum (dpa/lno) –

Ein 19-Jähriger soll am Sonntag ein Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Husum gelegt haben, in dem sich noch eine Frau befand. Der Mann ging ersten Ermittlungen zufolge davon aus, dass niemand mehr in der Wohnung war, wie die Polizei mitteilte.

Die in einem anderen Zimmer schlafende 31-Jährige sei durch einen lauten Knall geweckt worden. Sie öffnete laut Polizei die Zimmertür, bemerkte den Rauch und rief um Hilfe. Sie wurde von der Feuerwehr gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige konnte kurz darauf vor Ort festgenommen werden. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Flensburg wieder entlassen.

Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 150.000 Euro geschätzt.