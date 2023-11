19-Jähriger flüchtet nach Unfall und baut weiteren

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 19-Jähriger ist in Hamburg nach einem Autounfall geflüchtet und hat daraufhin einen weiteren Unfall verursacht. Der junge Mann war am Freitagabend mit seinem Auto in Kirchdorf-Süd rückwärts gegen einen stehenden Wagen gefahren und geflohen, wie die Polizei mitteilte. Der 21-jährige Fahrer des beschädigten Wagens saß währenddessen jedoch in seinem Fahrzeug und nahm schließlich die Verfolgung des 19-Jährigen auf.

Nach ersten Angaben der Polizei verlor der 19-Jährige kurze Zeit später wegen des hohen Tempos die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er touchierte ein weiteres Auto und fuhr danach frontal in einen am Straßenrand stehenden Baum. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt rund 17.000 Euro. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» darüber berichtet.