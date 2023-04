19-Jähriger flüchtet mit Auto vor Polizei

Lohne (dpa/lni) –

Ein 19-Jähriger hat sich im Landkreis Vechta eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten den Autofahrer am Sonntag in Lohne kontrollieren, weil das vordere Kennzeichen an seinem Fahrzeug fehlte, wie die Polizei mitteilte. Der 19-Jährige brauste jedoch mit mehr als 160 Stundenkilometern davon. Die Polizei brach die Verfolgung zunächst ab. Kurz darauf entdeckten die Beamten das Auto wieder und stoppten den Fahrer. Ein Atemalkoholtest bei dem 19-Jährigen ergab laut Polizei 0,75 Promille. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt verboten. Die Ermittlungen dauern an.