19-Jähriger fährt mit Blaulicht durch Celle

01. März 2026 12:34
Der 19-Jährige muss wegen seiner Blaulichtfahrt mit Konsequenzen rechnen. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa
Der 19-Jährige muss wegen seiner Blaulichtfahrt mit Konsequenzen rechnen. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Celle (dpa/lni) –

Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist mit einem unerlaubt am Wagen angebrachten Blaulicht in der Celler Innenstadt unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei benutzte der 19-Jährige das Blaulicht am Freitagabend nach bisherigen Erkenntnissen, um andere Verkehrsteilnehmer zu überholen und zu nötigen. 

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung und Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. Das Blaulicht wurde bei der Kontrolle sichergestellt.

© dpa-infocom, dpa:260301-930-752653/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite