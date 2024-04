19-Jähriger bei Unfall eingeklemmt

Aukrug (dpa/lno) –

Ein 19-Jähriger ist bei einem Unfall in Aukrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am Ostermontag in seinem Kleinlaster eingeklemmt worden. Der junge Mann hatte auf der regennassen Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mit einem Auto zusammengestoßen und in einen Baum gekracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Er habe aus seinem völlig zerstörten Transporter gerettet werden müssen, sei aber nicht lebensbedrohlich verletzt gewesen. Der Rettungsdienst habe den Mann versorgt. Der Fahrer des Autos wurde den Angaben zufolge leicht verletzt und in ärztliche Betreuung übergeben.