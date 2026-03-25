19-Jähriger bei Messerangriff schwer verletzt

Die Polizei kann den Tatverdächtigen in dessen Wohnung stellen und festnehmen. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Osnabrück (dpa/lni) –

Bei einer Auseinandersetzung in Osnabrück ist ein 19-Jähriger durch einen Messerangriff schwer verletzt worden. Der Vorfall habe sich am Dienstagnachmittag in der Innenstadt ereignet, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Angreifer, ein 22-Jähriger, sei festgenommen worden und befinde sich nun in Untersuchungshaft.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war es gegen 15.00 Uhr im Bereich Öwer de Hase zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und mehreren Personen gekommen. Auf den 19-Jährigen war dabei eingeschlagen und -getreten worden. Im weiteren Verlauf soll der 22-jährige Angreifer dem Opfer mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben. Anschließend sei er zusammen mit weiteren Personen geflüchtet.

Der 19-Jährige sei durch den Messerangriff schwer verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach aktuellen Informationen bestehe aber keine Lebensgefahr, hieß es.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen am Abend in dessen Wohnung stellen und festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück sei er am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Osnabrück vorgeführt worden. Es wurde Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags angeordnet.