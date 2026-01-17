19-Jährige stirbt bei Unfall mit Bus in Hamburg

Hamburg (dpa) –

Bei dem Unfall mit einem Linienbus in Hamburg-Wilhelmsburg ist eine 19-Jährige ums Leben gekommen. Sie habe in dem Bus als Fahrgast gesessen und sei am Freitag noch vor Ort gestorben. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden der 61-jährige Busfahrer sowie ein 36-jähriger Fahrgast schwer verletzt. Vier weitere Fahrgäste wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Die drei Insassen der Rangierlok erlitten einen Schock.

Was bisher zum Unfallhergang bekannt ist

Der Bus fuhr laut Polizei auf der Nippoldstraße in Richtung Neuhöfer Damm, als zur gleichen Zeit die Rangierlok aus Richtung Roßdamm kommend den unbeschrankten Bahnübergang passierte. Warum es zu einem Zusammenstoß kam, wird noch ermittelt.

Unbeschrankter Bahnübergang sorgt nicht zum ersten Mal für Unfall

An dem Bahnübergang ist es in der Vergangenheit bereits zu Unfällen gekommen. Im Jahr 2025 etwa gab es bereits einen Zusammenstoß mit einer Rangierlok der Hafenbahn und einem Lastwagen, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Im Jahr 2023 sorgte die Kollision eines Sattelzugs und einer Eisenbahn für einen Schaden im sechsstelligen Bereich.