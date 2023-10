19-Jährige getötet? Verteidigung beklagt Vorverurteilung

Stendal (dpa) –

Die Verteidigung eines Mannes, der wegen Mordes an einer 19-Jährigen aus Klötze in der Altmark angeklagt ist, sieht ihren Mandanten einer Vorverurteilung ausgesetzt. Zu Beginn des zweiten Verhandlungstages forderten die Verteidigerinnen des angeklagten Mannes von Ermittlern, Gericht und Medien Sorgfalt, Gründlichkeit und Objektivität ein.

Es müssten die Rechtsstaatsprinzipien gelten wie die Unschuldsvermutung bis zu einer rechtmäßigen Verurteilung. In der Öffentlichkeit gelte ihr Mandant als der Täter, die Ermittlungen seien einseitig gelaufen und auch noch nicht abgeschlossen, beklagten die Verteidigerinnen. Der Gesundheitszustand der 19-Jährigen habe kaum eine Rolle gespielt.

Der Mann muss sich vor dem Landgericht Stendal verantworten, weil er die 19-Jährige getötet und anschließend in Niedersachsen verbrannt und vergraben haben soll. Es wurden Polizistinnen als Zeuginnen gehört, die die ersten Befragungen des späteren Verdächtigen durchgeführt hatten.

Der Mann hatte laut Anklage mit dem Opfer über Jahre eine außereheliche intime Beziehung. Am 4. März soll der 42-Jährige seine Geliebte in einem Lieferwagen in einen Wald gefahren und dort mit ihr einvernehmlichen Sex gehabt haben. Währenddessen oder unmittelbar danach soll er die Frau erstochen haben. Es wurden 32 Stichverletzungen im Brustkorb und im mittleren Oberbauch gezählt.

Für die Frau soll die Tat unvorhersehbar gewesen sein, so dass sie keine Gegenwehr leisten konnte. Der deutsche Angeklagte soll die Leiche zunächst auf einer Mülldeponie zwischengelagert und am 7. März in einem Kieswerk bei Bahrdorf in Niedersachsen verbrannt und die Überreste vergraben haben. Nach der vermissten Frau war wochenlang gesucht worden, ihre Leiche wurde nach aufwendigen Ermittlungen gefunden.