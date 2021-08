19 gerettete Afghanen in Erstaufnahmezentrum eingetroffen

Ein Mann und eine Frau umarmen sich nach der Ankunft eines Busses mit Menschen aus Afghanistan. Foto: Bodo Marks/dpa

Hamburg (dpa) – Nach ihrer Rettung aus Kabul sind am Mittwoch 19 Afghanen im Hamburger Erstaufnahmezentrum eingetroffen. Ein Reisebus, begleitet von zwei Fahrzeugen der Feldjäger, brachte die afghanischen Ortskräfte mit ihren Familien vom Frankfurter Flughafen in die Unterkunft im Hamburger Stadtteil Rahlstedt. «Es war eine sehr emotionale Reise», sagte Stabsfeldwebel Simone Riek, die die Afghanen auf der Busfahrt begleitete. Am Anfang sei die Atmosphäre gespannt gewesen. Dann hätten die Afghanen in Gesprächen, bei denen zwei Ortskräfte übersetzten, schnell Vertrauen gefasst. Sie hätten immer wieder betont, wie froh und dankbar sie für ihre Rettung seien. Unter den 19 Geretteten sind sieben Kinder im Alter zwischen drei und dreizehn Jahren.

Sie alle waren am Mittwochmorgen gegen 4.00 Uhr mit einer Lufthansa-Maschine am Flughafen Frankfurt gelandet. Insgesamt waren etwa 130 Passagiere an Bord – die meisten Deutsche oder Angehörige anderer Staaten, die ohne Formalitäten ein- oder weiterreisen konnten. Der Airbus 340 der Lufthansa kam aus Taschkent, der Hauptstadt von Usbekistan. Zuvor hatte ein Transportflugzeug der Bundeswehr die Menschen aus Afghanistans Hauptstadt Kabul ausgeflogen.

