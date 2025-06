1860 München holt Hannovers Christiansen

München (dpa) –

Der frühere Junioren-Nationalspieler Max Christiansen (28) wechselt von Hannover 96 zum Fußball-Drittligisten TSV 1860 München. «Es war in den letzten Tagen sehr beeindruckend zu sehen, was für eine positive Stimmung beim TSV 1860 München herrscht. Ich freue mich, nun ein Teil dieses tollen Vereins zu sein», sagte der Mittelfeldspieler, der 2016 bei Olympia in Rio Silber mit dem deutschen Team gewonnen hatte.

Christiansen hat 57 Einsätze in der 1. Bundesliga für Ingolstadt und Greuther Fürth bestritten, 93 Mal war er in der 2. Liga – zuletzt in Hannover – am Ball. Bei den 60er ist er der achte Neuzugang. Zuletzt hatten die Münchner Torhüter Thomas Dähne vom Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel verpflichtet.