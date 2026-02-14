18 Unfälle auf glatten Straßen in Stade

Stade (dpa/lni) –

Schnee- und eisbedeckte Straßen haben im Landkreis Stade für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt. Insgesamt 18 Mal seien Autofahrer in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagvormittag ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit. Mehrere Autos prallten dabei gegen Leitplanken oder gegen andere Wagen.

In Buxtehude rutschte eine Autofahrerin mit ihrem Wagen über eine Verkehrsinsel und streifte einen dort stehenden Radfahrer. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Ein 23 Jahre alter Mann kam ebenfalls in Buxtehude von der Straße ab und landete mit seinem Auto in einem Wassergraben. Insgesamt wurden drei Menschen leicht verletzt.