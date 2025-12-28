18 Jahre vermisst: Ailton kauft Torjägerkanone zurück

Bremen (dpa) –

2004 wurde Ailton deutscher Meister mit Werder Bremen und Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga. Jetzt hat der beliebte Brasilianer nach vielen Jahren auch seine Torjäger-Kanone aus der damaligen Zeit zurückgekauft. Das zeigte er stolz auf seinem Instagram-Account.

«Sehr lange Zeit wollte mein Ex-Berater meine Kanone verkaufen. Das hat er nicht geschafft – Gott sei Dank», sagte der 52 Jahre alte Ailton in einem Video. «Jetzt ist sie wieder zurück bei mir in meiner Hand.»

18 Jahre lang vermisste Ailton nach eigenen Angaben die traditionsreiche Auszeichnung des Fachmagazins «Kicker». Sein damaliger Berater nahm sie ihm einst ab. «Sie bedeutet mir alles und ich werde sie nicht mehr hergeben», sagte der frühere Bundesliga-Star der «Bild»-Zeitung. «Eine solche Trophäe gibt es nur einmal. Wie viel ich gezahlt habe, behalte ich für mich.»