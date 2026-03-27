18-Jähriger wird bewusstlos geschlagen – zwei Verhaftungen

Hamburg (dpa/lno) –

Am vergangenen Sonntag sind zwei 18-Jährige wegen eines versuchten Tötungsdelikts festgenommen worden, nachdem sie einen anderen 18-Jährigen angegriffen hatten. Nach Angaben der Polizei kam es zu dem Zwischenfall in Hamburg-Ottensen am frühen Morgen.

Die Tatverdächtigen seien dem 18-Jährigen zuerst gefolgt und hätten sich mit ihm gestritten, bevor die Situation eskalierte. Sie sollen auf den 18-Jährigen eingeschlagen haben. Als die Person zu Boden ging, sollen die Angreifer ihr bis zur Bewusstlosigkeit gegen den Kopf getreten haben.

Erst als zwei Bekannte des 18-Jährigen eingriffen, sollen die Tatverdächtigen von ihm abgelassen haben. Noch vor Ort habe die Polizei die beiden Tatverdächtigen festnehmen können.