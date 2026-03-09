18-Jähriger will Polizei für Diebstahl einspannen

Heide (dpa/lno) –

Ein 18-Jähriger hat Unterstützung für den Diebstahl eines E-Scooters ausgerechnet bei der Polizei gesucht. Der junge Mann meldete am Samstagabend in Heide den versuchten Diebstahl seines angeblich eigenen E-Scooters am Bahnhof, wie die Polizei nun mitteilte. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den 18-Jährigen und das mit einem Schloss gesicherte Gefährt ohne Lenker. Der Heranwachsende bat die Beamten, das Schloss aufzubrechen und ihm den Roller auszuhändigen.

Ein paar Fragen der Polizisten später wurde den Angaben zufolge deutlich, dass der Scooter einem 17-Jährigen gehört und der 18-Jährige selbst erfolglos versucht hatte, das Schloss aufzubrechen. Der junge Mann gab den Angaben zufolge die Tat zu. Nun laufen Ermittlungen gegen ihn wegen versuchten besonders schweren Diebstahls und Vortäuschens einer Straftat.