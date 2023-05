18-Jähriger sticht anderem 18-Jährigen Messer in den Rücken

Osnabrück (dpa/lni) –

Mit einem Messer im Rücken ist ein 18-jähriger Mann in Osnabrück von Rettungskräften vorgefunden worden. Ein zweiter 18-Jähriger wurde als mutmaßlicher Messerstecher festgenommen und in Untersuchungshaft geschickt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das schwer verletzte Opfer wurde mit dem Messer im Rücken ins Krankenhaus gebracht, dort wurde die Waffe entfernt. Laut den Medizinern war es Zufall, dass die Verletzungen nicht tödlich waren.

Die beiden jungen Männer kannten einander. Sie waren laut der Polizei am späten Dienstagabend in einen Streit geraten und hatten sich geprügelt. Dann soll der 18-jährige Somalier auf den anderen eingestochen haben. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück stufte die Tat als versuchten Mord ein.