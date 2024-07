18-jähriger Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Plön (dpa/lno) –

Ein 18-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Kreis Plön lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann sei am Mittwochabend auf einer Kreisstraße in der Gemeinde Nehmten aus bislang ungeklärter Ursache mit einem 37-jährigen Autofahrer zusammengestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Rollerfahrer mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Der 37-jährige Autofahrer erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.