18-Jähriger greift Betreuer mit Messer an – Festnahme

19. Januar 2026 15:40
Ein 18-Jähriger soll einen 61-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Messerangriff auf seinen Betreuer hat die Polizei einen 18-Jährigen festgenommen. Nach Angaben der Polizei soll der Heranwachsende den 61-Jährigen am Samstagnachmittag unvermittelt und aus bislang unbekannter Ursache in einer Wohneinrichtung in Hamburg-Lokstedt angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. 

Ein weiterer Mitarbeiter hatte die Polizei verständigt und sich um den Verletzten gekümmert. Lebensgefahr besteht nicht mehr. Die Polizei nahm den 18-Jährigen vor Ort fest und brachte ihn in Untersuchungshaft, wo ein Haftrichter einen Haftbefehl erließ. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

