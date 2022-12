18-jähriger Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Heinbockel/Düdenbüttel (dpa/lni) –

Ein 18-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag von einem Taxi angefahren und schwer verletzt worden. Der 29-jährige Taxifahrer gab nach Polizeiinformationen an, dass der junge Mann auf einer dunklen Straße zwischen Heinbockel und Düdenbüttel plötzlich in seinem Sichtfeld erschienen sei. Daraufhin versuchte er auf die Gegenspur auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Das Opfer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Taxifahrer erlitt einen Schock. Wieso der 18-Jährige im Dunklen auf der Straße lief, blieb zunächst unklar.