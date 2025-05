18-Jähriger fährt gegen Baum – hirntot

Jahrsdorf (dpa/lno) –

Ein junger Autofahrer ist im Kreis Rendsburg-Eckernförde in der Nacht gegen einen Baum gefahren und so schwer verletzt worden, dass er für hirntot erklärt werden musste. Ersten Erkenntnissen zufolge war an dem Unfall auf der Bundesstraße 77 bei Jahrsdorf kein anderes Fahrzeug beteiligt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der zunächst leblose 18-Jährige wurde am Unfallort von den Rettungskräften wiederbelebt. Warum der junge Mann, der erst wenige Wochen seinen Führerschein hatte, von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar.