Lingen (dpa/lni) –

Ein Motorradfahrer ist in Lingen (Landkreis Emsland) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam der 18-Jährige gegen 21.45 Uhr am Samstag aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Er war aus Biene kommend in Richtung Lingen unterwegs. Rettungskräfte versorgten den Verletzten vor Ort und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus.