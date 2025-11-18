18-Jähriger bei Messerattacke in Itzehoe verletzt

Itzehoe (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung in einer Fußgängerzone in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist am Montagabend ein 18-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt worden. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nach Angaben der Ärzte nicht, wie eine Polizeisprecherin am Vormittag sagte. Nach ersten Erkenntnissen seien zwei Gruppen miteinander in Streit geraten. Zuvor hatten Medien berichtet.

Drei Tatverdächtige attackierten den jungen Mann und flüchteten anschließend. Einsatzkräfte nahmen zwei von ihnen noch am Abend fest. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Männer gegen 19.24 Uhr auf das Opfer ein. Ein 23 Jahre alter Mann soll dem 18-Jährigen dabei mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Einsatzkräfte konnten den 23-Jährigen und einen 26 Jahre alten weiteren Tatverdächtigen festnehmen. Ein Dritter ist noch auf der Flucht.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der mutmaßliche Messerstecher unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Arzt nahm auf dem Polizeirevier eine Blutprobe. Die beiden Tatverdächtigen kamen bereits wieder auf freien Fuß. Gegen sie läuft nun ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.