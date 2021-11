18-Jährige fährt in Nordhorn gegen Baum und stirbt

Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Nordhorn (dpa/lni) – Eine 18-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ums Leben gekommen. Die junge Frau sei aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche starb sie am Mittwoch noch am Unfallort. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt.

