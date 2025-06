17 Verletzte nach Brand auf Firmengelände in Elsfleth

Elsfleth (dpa/lni) –

Bei einem Brand auf einem Firmengelände in Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) sind 17 Menschen leicht verletzt worden. 15 Mitarbeiter zogen sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu, wie die Polizei mitteilte. Zwei Feuerwehrkräfte kamen ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Der Brand brach am späten Sonntagabend auf dem Gelände eines Verpackungsunternehmens aus. Ein Trocknungsofen geriet in Brand, das Feuer bereitete sich über die Lüftungsanlage in der Halle aus. Die Feuerwehr evakuierte die Mitarbeiter im Schichtbetrieb und verhinderte, dass die Flammen sich auf weitere Hallen ausbreiteten. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 150.000 Euro. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.