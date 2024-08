17 Jahre alter Festbesucher wird schwer verletzt

Diepholz (dpa/lni) –

Nach dem Besuch des Brokser Heiratsmarktes in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) ist einem 17-Jährigen mit einem schweren Gegenstand an den Kopf geschlagen worden. «Es könnte ein Bierkrug gewesen sein», sagte ein Polizeisprecher. Der junge Mann wurde in der Nacht von einem zunächst unbekannten Mann schwer verletzt.

Eine Gruppe um das Opfer ging gegen Marktende zu ihrem Auto auf einem Parkplatz in der Straße Am Bahnhof, als der 17-Jährige mit dem Mann in Streit geriet. Nach kurzer verbaler Auseinandersetzung schlug der Unbekannte zu, wie die Polizei mitteilte. Anschließend soll der Täter mit weiteren Marktbesuchern in einem Pkw geflüchtet sein. Die Gruppe um den 17-Jährigen versuchte noch, das Auto aufzuhalten und zerstörte dabei eine hintere Seitenscheibe. Die Polizei bat um Hinweise auf das Fahrzeug und den Tatverdächtigen.