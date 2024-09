17-Jähriger stürzt von Aussichtsplattform im Harz – tot

Thale (dpa) –

Ein 17-Jähriger ist von einer öffentlichen Aussichtsplattform am Hexentanzplatz bei Thale (Harz) rund 40 Meter in Tiefe gestürzt. Der herbeigerufene Notarzt der Bergwacht konnte nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war er am Sonntagnachmittag über das Geländer an der Plattform geklettert. Beobachter hatten die Rettungskräfte gerufen.

Die Leiche des jungen Mannes wurde mithilfe eines Polizeihubschraubers geborgen. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus. Die genauen Umstände müssten erst noch geklärt werden, hieß es. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.