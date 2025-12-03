17-jähriger Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 17-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in Hamburg-Bergedorf lebensgefährlich verletzt worden. Ein abbiegender Linienbus sei am Dienstagmittag mit dem Jugendlichen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Die 56 Jahre alte Fahrerin war demnach von der Wentorfer Straße aus nach links abgebogen. Dabei sei das Heck des Busses mit dem Radfahrer kollidiert, der auf dem Weg in Richtung Bergedorfer Innenstadt unterwegs gewesen sei.

Der Radfahrer erlitt den Angaben zufolge eine lebensgefährliche Kopfverletzung und mehrere Brüche. Er sei von einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht worden. Sein Zustand sei weiterhin kritisch, hieß es. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls um Hinweise.