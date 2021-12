17-jähriger prallt mit Motorrad gegen Baum und stirbt

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Loxstedt (dpa/lni) – Ein 17-Jähriger ist in Loxstedt im Landkreis Cuxhaven mit seinem Motorrad gegen einen Baum geprallt und gestorben. Am späten Mittwochabend kam er mit seiner Maschine von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er stieß mit seinem Motorrad gegen den Baum und ein Verkehrszeichen. Zunächst wurde der 17-Jährige von Ersthelfern versorgt, starb aber noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Unfallursache war zunächst unklar.

