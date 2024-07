17-Jähriger nach Sturz aus zehn Metern Höhe gestorben

Hamburg (dpa/lno) –

Der 17-Jährige, der am Wochenende vom Dach einer Lagerhalle gestürzt ist, hat den Arbeitsunfall nicht überlebt. Er sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Der Jugendliche war am Samstagmorgen bei Vorbereitungsarbeiten am Dach einer Lagerhalle in Hamburg-Jenfeld aus zehn Metern Höhe auf einen Betonboden gestürzt. Ein Rettungswagen hatte ihn unter Begleitung eines Notarztes noch in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Sturz ist noch unklar.