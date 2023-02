17-Jähriger nach Raub in Norderstedt in Haft

Norderstedt (dpa/lno) –

Nach Raub und räuberischer Erpressung in Norderstedt sitzt ein 17-jähriger Jugendlicher in Haft. Gemeinsam mit einem 14-Jährigen wurde er am frühen Sonntagmorgen festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen sollen die beiden Jugendlichen einen 17-Jährigen im Willy-Brandt-Park angesprochen und Wertsachen gefordert haben. Dabei hätten sie mit Gewalt gedroht. Die Täter zwangen ihr Opfer auch, Geld vom Konto abzuheben.

Weil ihnen das offenbar nicht reichte, begleiteten sie den 17-Jährigen nach Hause und zwangen ihn zu einer Überweisung auf sein Konto, um weiteres Geld abzuheben. Inzwischen sei der Vater wach geworden und habe mehrere Personen davonlaufen sehen. Der Mann sei von einem Einbruch ausgegangen und habe die Polizei gerufen. Polizisten fanden die drei Jugendlichen in einer Bankfiliale und nahmen die beiden Verdächtigen fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde Haftbefehl gegen den 17-Jährigen mutmaßlichen Täter erlassen. Er kam in die Jugendanstalt Schleswig. Das Verfahren gegen den 14-Jährigen wird nach dem Wohnortprinzip von den Behörden in Hamburg geführt. Der Junge wurde einem Sorgeberechtigten übergeben. Die Polizei sprach bei beiden Jugendlichen von Intensivtätern.