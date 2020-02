17-Jähriger nach Messerattacke in Haft

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Nach einer Messerattacke auf einen 84-Jährigen in Hannover sitzt der 17-jährige mutmaßliche Täter im Gefängnis. Ein Richter habe am Wochenende den Haftbefehl gegen den Jugendlichen erlassen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Er hatte aus unbekannten Gründen einen 84-jährigen Mann von hinten mit einem Messer am Hals attackiert. Das schwer verletzte Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter floh, konnte aber am Freitag kurz nach der Tat festgenommen werden.