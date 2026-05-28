17-Jähriger nach Attacke auf Kind in Untersuchungshaft

Flensburg (dpa) –

Das Amtsgericht hat Untersuchungshaft gegen einen 17-Jährigen angeordnet, nachdem ein 13-jähriger Junge bei einem Streit in Flensburg durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden war. Der Junge wurde am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr angegriffen, wie die Polizei mitteilte. Das Kind erlitt mehrere Stichwunden. Rettungskräfte brachten es ins Krankenhaus. Inzwischen schwebt der Junge nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige sowie ein 43 Jahre alter Mann flüchteten zunächst, konnten später aber festgenommen werden. Beide waren ebenfalls verletzt und wurden medizinisch versorgt. Die Beteiligten kannten sich demnach. Es habe eine Vorgeschichte gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Der Tatverdacht gegen den 43-Jährigen erhärtete sich den Angaben nach nicht, so dass er wieder auf freien Fuß kam.

Den Angaben der Polizei zufolge wurden Ermittlungen gegen den 17-jährigen Rumänen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat sowie der Ablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.