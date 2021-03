Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Apensen (dpa/lni) – Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Apensen im Landkreis Stade ums Leben gekommen. Der 17-Jährige sei aus bisher ungeklärten Gründen am Samstagabend mit seinem Motorrad gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt.

