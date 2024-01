17-Jähriger lebensgefährlich verletzt: Täter flüchtig

Hamburg (dpa) –

Nach einer Attacke in Hamburg-Billstedt schwebt ein 17-Jähriger in Lebensgefahr. Er wurde am Donnerstagabend vermutlich durch Messerstiche verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Täter sei flüchtig. Spezialkräfte hätten auf der Suche nach dem Mann am Abend eine Wohnung gestürmt, wo sich der mutmaßliche Täter nach Medienberichten angeblich verschanzt haben sollte. In der Wohnung sei aber niemand gewesen, sagte die Polizeisprecherin.

Die Fahndung laufe. Eine Mordkommission habe die Arbeit aufgenommen, die Spurensicherung sei noch vor Ort. Der Grund für die Auseinandersetzung der beiden Männer sei noch unklar, hieß es.