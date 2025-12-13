17-Jähriger bei versuchtem Einbruch mit Messer verletzt

Neumünster (dpa/lno) –

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Neumünster sind neue Erkenntnisse zu dem Fall bekannt geworden. Ein 17-Jähriger hatte am Freitagabend versucht, dort in ein Haus einzubrechen, wie eine Sprecherin des Lagezentrums am Samstag sagte.

Dabei sei der Jugendliche von einem 19-Jährigen bemerkt worden und es habe sich eine Auseinandersetzung entwickelt. Bei dieser sei der 17-Jährige durch ein Messer lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Das Opfer wurde nach früheren Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige wurde vorübergehend auf die Wache gebracht, befindet sich aber nicht in Gewahrsam, wie die Sprecherin des Lagezentrums sagte.