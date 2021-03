17-Jähriger bei Streit mit Messer und Schlagring verletzt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Bei einem Streit zwischen zwei jungen Männern in Bremen ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Er habe sich vorher mit einem 18-Jährigen getroffen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Ersten Erkenntnissen nach verletzte der ältere der beiden den 17-Jährigen dabei mit einem Messer und einem Schlagring so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter. Er konnte jedoch kurze Zeit später von der Polizei gefasst werden. Das Messer und den Schlagring fanden die Polizisten versteckt in einem Laubhaufen. Nach einer ersten Vernehmung wurde der 18-Jährige am Samstagnachmittag wieder freigelassen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

