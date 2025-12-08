17-jähriger Autofahrer flieht vor Polizeikontrolle

Quakenbrück (dpa/lni) –

Ein 17-Jähriger hat sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Am Sonntagmorgen sei er vor einer Polizeikontrolle in Quakenbrück im Landkreis Osnabrück geflohen, teilte die Behörde mit. Dabei sei er mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde durch die Innenstadt des Ortes gefahren.

Während der Flucht habe der Minderjährige auch ein weiteres Polizeiauto touchiert, das ihn an der Weiterfahrt hindern sollte. Verletzt worden sei niemand. Später habe der 17-Jährige den Wagen abgestellt und setzte seine Flucht zu Fuß fortgesetzt. Das Auto mit zwei Beifahrern habe er zurückgelassen. Der Flüchtige sei von den Beamten später in dessen Wohnung gefunden worden.

Polizei ermittelt wegen gleich mehrerer Vergehen

Gegen ihn wird nun wegen diverser Vergehen ermittelt: Unter anderem hatte das erst am Vortag gekaufte Auto weder eine Straßenzulassung noch eine gültige Versicherung, wie die Polizei weiter mitteilte. Der 17-Jährige habe keinen gültigen Führerschein gehabt, zudem seien an dem Wagen falsche Kennzeichen angebracht gewesen.

Auch einer der beiden Beifahrer beschäftigte die Beamten. Gegen den 25-Jährigen lag demnach ein Haftbefehl vor. Der Mann habe die offene Geldstrafe aber vor Ort beglichen.