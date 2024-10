Fockbek (dpa/lno) –

Eine 17 Jahre alte Jugendliche ist im Kreis Rendsburg-Eckernförde von einem Auto erfasst und so schwer verletzt worden, dass sie wenig später im Krankenhaus starb. Der Teenager sei kurz vor 19.00 Uhr am Sonntagabend entlang der Kreisstraße 69 in Richtung Lohe-Föhrden unterwegs gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei. An der eher dunklen Strecke habe es keinen Fußweg gegeben. Weitere Details zum Unfall lagen zunächst nicht vor.