17-Jährige bewusstlos in Ems gestoßen – Prozess beginnt

Drei Angeklagte sollen eine 17-Jährige ausgeraubt, schwer verletzt und bewusstlos in die Ems geworfen haben – nun beginnt der Prozess gegen sie. (Archivbild) Friso Gentsch/dpa

Osnabrück/Meppen (dpa/lni) –

Sie sollen eine 17-Jährige schwer verletzt und bewusstlos in die Ems geworfen haben – nun müssen sich drei junge Erwachsene vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Sie sollen die junge Frau, eine gemeinsame Bekannte, im vergangenen Mai unter einem Vorwand in einen Wald bei Meppen gelockt und sie dort überwältigt und gefesselt haben. Die Verhandlung beginnt am Freitag (9.00 Uhr).

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden männlichen Angeklagten im Alter von heute 23 und 25 Jahren sowie einer 25 Jahre alten Angeklagten vor, das gefesselte Mädchen unter Gewaltanwendung beraubt und schwer verletzt zu haben. Schließlich sei die Jugendliche bewusstlos in die Ems gerollt worden. Einer früheren Mitteilung der Staatsanwaltschaft zufolge hatte die Jugendliche gegen 4.00 Uhr am nächsten Morgen bei einer Anwohnerin der Ems geklingelt und um Hilfe gebeten.

Den drei Angeklagten wird versuchter gemeinschaftlicher Totschlag, gefährliche Körperverletzung sowie Erpressung und Raub vorgeworfen. Bis in den Februar kommenden Jahres hat das Gericht zwölf Fortsetzungstermine angesetzt.