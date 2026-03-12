17-Jährige bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Elmshorn (dpa/lno) –

Eine 17-jährige E-Bike-Fahrerin ist von einem Kleintransporter erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 58-jähriger Mann am Mittwochabend aus einer Seitenstraße kommend mit seinem Fahrzeug auf eine Hauptstraße abbiegen. Dabei stieß der Kleintransporter mit der Jugendlichen zusammen, die mit ihrem E-Bike auf dem Fahrradweg unterwegs war.

Die junge Frau kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall dauern den Angaben nach an.