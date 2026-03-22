17-Jährige bei Unfall in Leer schwer verletzt

An einer Kreuzung in Leer kracht es innerhalb eines Unfalls gleich mehrmals. (Symbolbild) Daniel Karmann/dpa

Leer (dpa/lni) –

In Leer (Ostfriesland) sind nach einem Autounfall mehrere Menschen verletzt worden, darunter eine Minderjährige schwer. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend an einer Kreuzung, wie die Polizei mitteilte.

Ein 60-jähriger Autofahrer habe mutmaßlich das Rotlicht missachtet und sei daraufhin mit dem Auto eines 35-jährigen Fahrers zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls sei eines der beteiligten Fahrzeuge mit dem Auto eines weiteren 60 Jahre alten Fahrers geschleudert worden. Ein anderes Auto sei zudem durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt worden.

Alle Fahrer wurden leicht verletzt, die 17-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers zudem schwer. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.