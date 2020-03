17 Eilverfahren von Zweitwohnungsbesitzern am Gericht

Schleswig (dpa/lno) – Am Verwaltungsgericht in Schleswig sind bisher insgesamt 17 Eilverfahren vom Zweitwohnungsbesitzern eingegangen. Dies sagte eine Sprecherin am Montag auf Anfrage. Die Zweitwohnungen der Antragssteller liegen in den Kreisen Nordfriesland, Dithmarschen, Schleswig-Flensburg, und Ostholstein. Die Verfahren würden zeitnah entschieden, sagte die Sprecherin weiter.

Fünf der Verfahren waren bereits am Wochenende entschieden worden. Diese Antragsteller waren mit ihrem Anliegen gescheitert, trotz der Verfügung des Landes wegen der Corona-Pandemie in ihren Nebenwohnungen im nördlichsten Bundesland bleiben zu dürfen.

Am Freitag hatte die Landesregierung alle Besitzer von Zweitwohnungen in Schleswig-Holstein zur Abreise aufgefordert. Einige Kreise wie Nordfriesland haben die Nutzung von Zweitwohnungen verboten. Am Sonntag um Mitternacht mussten hier die letzten Zweitwohnungsbesitzer abgereist sein. Es gibt nur wenige Ausnahmen von dem Verbot.

Pressemitteilung der Landesregierung von Freitag