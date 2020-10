168 neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet

Passanten gehen über eine Einkaufsstraße. Foto: Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist am Sonntag um 168 gestiegen. Damit haben sich in der Hansestadt seit Ausbruch der Pandemie bereits 11 513 Menschen nachweislich infiziert, wie die Gesundheitsbehörde im Internet mitteilte. Am Vortag waren es 303 Fälle, am Freitag 360 – was der höchste Wert an einem Tag seit Beginn der Corona-Pandemie in dem Stadtstaat war.

Der Sieben-Tage-Wert kletterte auf 84,5 Infektionen je 100 000 Einwohner. Am Samstag hatte er noch bei 84,2 gelegen. Am Montag hatte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit dem 9. April die kritische Marke von 50 knapp überschritten, ab der ein Gebiet als Corona-Risikogebiet gilt.

In Hamburger Kliniken wurden am Freitag 105 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt, 13 mehr als am Vortag. Auf Intensivstationen lagen 30 Menschen. Von diesen kommen 21 aus Hamburg. An Wochenenden werden diese Zahlen nicht akualisiert. Rund 8300 Hamburger gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Seit Beginn der Pandemie starben den Angaben zufolge in Hamburg 241 Menschen an einer Covid-19-Erkrankung. Diese Zahl ist seit 2. Oktober unverändert.

