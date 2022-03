166 E-Busse unterwegs: Fast 300 Ende des Jahres

Hamburg (dpa/lno) –

Die Umstellung der Hamburger Nahverkehrsbusse auf Elektroantrieb kommt nach Angaben der beteiligten Unternehmen voran. Die Hochbahn verfüge zurzeit über 110 E-Busse, sagte Unternehmenssprecher Christoph Kreienbaum. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) setzen nach eigenen Angaben 56 Elektro-Fahrzeuge in und um Hamburg ein. Die emissionsfreie Flotte der Hochbahn soll in diesem Jahr um 80 Busse wachsen. Die VHH nehmen in diesen Wochen 32 weitere Fahrzeuge in Betrieb, bis zum Jahresende sollen weitere 17 E-Busse hinzukommen. Damit würde die Gesamtzahl der elektrisch betriebenen Linienbusse in Hamburg von 166 auf 295 steigen.

Beide Unternehmen sind zurzeit noch überwiegend mit Dieselfahrzeugen unterwegs. Der Fuhrpark der Hochbahn umfasst rund 1100 Busse, der Fuhrpark der VHH knapp 700. Ab 2030 sollen in Hamburg nach dem Willen von Senat und Bürgerschaft nur noch emissionsfreie Fahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt werden.

Die steigenden Energiekosten beeinflussen die Umstellung bislang nicht. Die Hochbahn habe langfristige Lieferverträge für Strom. Ein steigender Dieselpreis mache sich hingegen schnell bemerkbar: Eine Erhöhung von einem Cent pro Liter bedeute aufs Jahr gerechnet Mehrkosten von 300.000 Euro für die Hochbahn, sagte Kreienbaum.